Петербурженка хотела отменить подписку в онлайн-кинотеатре и потеряла почти 20 тыс. рублей

Женщина позвонила на неизвестный номер, с которого ей пришло уведомление о подписке, продиктовала номер своей карты и потеряла деньги.

В Петербурге мошенники обманули пожилую владелицу смартфона на 20 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе УМВД по Центральному району.

Инцидент произошел в субботу, 16 октября. На телефон 71-летней жительницы города пришло уведомление о том, что на ее имя оформлена подписка на ресурсе IVI.ru, для отмены услуги абонент должен позвонить по указанному номеру. Женщина начала переживать и обратилась по незнакомому телефону. Поверив "менеждеру", жертва мошенников назвала номер своей карты. Спустя несколько секунд со счета пострадавшей списали 19 600 рублей.

Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпинском районе мошенники украли у 87-летней пенсионерки 240 тыс. рублей.

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