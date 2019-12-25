В Выборгском районе наградили 47 выпускников-медалистов

В 2020 учебном году 47-ми ученикам 11 классов Выборгского района, которые заканчивают обучение, были присвоены золотые медали за особые заслуги в школьные годы. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В общей сложности в Выборге и граничащих с городом поселениях насчитывается 552 выпускника. Наибольшее количество медалей оказалось у ребят из гимназии №11 – там их получили 9 девушек и юношей.

Напомним, что в данный момент в регионе начался этап пробных ЕГЭ. Очная сдача намечена на 3 июля. Подробное расписание всех экзаменов доступно на сайте.



Ранее мы рассказывали о том, что школу №14 в Выборге ждет реновация.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО