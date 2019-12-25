Школу №14 в Выборге ждет реновация

После ремонта в ней будут обучаться ребята с ограниченными возможностями.

В Выборге стартовал капитальный ремонт СОШ №14 по Приморской улице, 24. Работы проходят в рамках региональной программы по реновации школ. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В качестве подрядчика выступает компания "Троянда". Рабочие обновляют инженерные системы, конструкции, кровлю и фасад. Общая сумма, затрат на ремонт составляет 30 миллионов рублей. Согласно контракту мероприятия завершатся в декабре 2020 года.

Отметим, что в здании после завершения капремонта будут обучаться 60 детей с ограниченными возможностями: им будет предоставлено все необходимое оборудование.



Ранее мы рассказывали о том, что на выборгских дорогах проходит летний ремонт.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО