На выборгских дорогах проходит летний ремонт

Также готовится строительство нового путепровода.

В Выборге активными темпами проходит ремонт дорог в летний период. Все мероприятия продлятся до конца августа. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, дорожники завершили работы на 5-ой Полевой, 4-ой Полевой улицах, Открытом переулке. Продолжается ремонт на бульваре Кутузова от Крепостной до Садовой улицы. В планах – мероприятия на Кооперативной, Центральной улицах, Сорвальском проезе до Новопоселковой улицы, а также постройка путепровода в Лазаревке. На реализацию последнего проекта составлен муниципальный контракт: на данный момент речь идет о сумме в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе меняется расписание автобуса № 139.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО