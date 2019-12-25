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В Выборгском районе меняется расписание автобуса № 139
Сегодня, 13:38
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В Выборгском районе меняется расписание автобуса № 139

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он следует по маршруту "Выборг-Высоцк".

С субботы, 27 июня, автобус, следующий  по маршруту № 139 "Выборг-Высоцк" изменил расписание. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на муниципальное образование "Высоцкое городское поселение""

Новое расписание выглядит следующим образом:

Из Выборга в Высоцк: 6.30; 8.25; 11.10; 14.10; 17.05; 20.45;

Из Высоцка в Выборг: 7.15; 9.15; 12.00; 15.00; 17.55; 21.30.

Ранее мы рассказывали о том, что в двух микрорайонах Выборга закрываются котельные.

Фото: Газета "Выборг"

 

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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