В двух микрорайонах Выборга закрываются котельные

Теплоснабжение восстановят 14 июля.

Со среды, 1 июля, в Выборге будет приостановлена работа котельных на Октябрьской улице, 4, и на Складском проезде, 3. Источники тепла отключат с 9 утра. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на АО "Выборгтеплоэнерго".

Котельные снова начнут функционировать 14 июля. До этого времени будет приостановлена подача горячей воды по улице Кировские дачи, Светогорскому шоссе и Комплексной улице, а также в Петровском микрорайоне – по Флагманской, Октябрьской, Парковой, Новокарьерной, Окружной, Большой гвардейской, Уральской улицам.

Также в указанный период будут проводиться плановые работы на теплосетях. Будут заменены участки теплопроводов на Складском проезде, 3. Там же установят тепловые камеры.

Сотрудники "Выборгтеплоэнерго" настоятельно рекомендуют местным жителям не подходить близко к ограждениям и не подходить близко к участку. При обнаружении аварий необходимо обращаться по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.

Кроме того, общий график прекращения работы котельных можно найти на сайте АО "Выборгтеплоэнерго".

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Фото: Piter.TV