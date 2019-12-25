В Выборгском районе проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения

Администрация Выборгского района провела заседание по обеспечению безопасности дорожного движения. Во встрече приняли участие общественные деятели, сотрудники ГИБДД, главы предприятий, отвечающих за безопасность дорог и представители местного комитета образования. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Совещание прошло под руководством заместителя главы администрации Дмитрия Самойленко. Наибольший акцент в обсуждении был сделан на снижении вероятности ДТП на дорожно-транспортных сетях и железнодорожных переездах. По данным районного ГИБДД УМВД, количество аварий в этих местах снижается за счет профилактических работ, таких как проверка причин каждого происшествия и выдача соответствующих рекомендаций прямым владельцам дорог.
Профилактика проводится также в школах и учреждений дополнительного образования с помощью специальных программ по формированию ответственного отношения к безопасности на дорогах. Например, до начала летних каникулах школьникам были представлены дистанционные видеоуроки "Безопасность в транспортной среде", "Транспортная культура школьников", "Безопасное лето". В лагерях намечено проведение аналогичных очных занятий.
Благодаря перечисленным мерам, за два весенних месяца – апрель и май – в Выборге ни одна машина не сбила пешехода. Однако за полгода было возбуждено 4919 административных дел за нарушение ПДД. Прежде всего, неисполнение норм связано с непредоставлением преимущества при движении и выездом на встречную полосу. Также некоторые недобросовестные водители отказываются от освидетельствования на состояние опьянения.
В ходе встречи железнодорожники представили анализ текущей ситуации состоянию районных железнодорожных переездов. На участке Зеленогорской дистанции пути размещено 18 железнодорожных переездов, а на участке Выборгской дистанции пути – 30 переездов. На них регулярно проходит ремонт и модернизация. Так, в 2020 году владельцы намереваются закрыть железнодорожный переезд в Каменногорске.
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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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