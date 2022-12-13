В Выборгском замке заметили рыжую лису

Плутовка разгуливала в кузне и вынюхивала добычу.

В Выборгском замке заметили лису. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Плутовка разгуливала в кузне и вынюхивала добычу. Люди, которые часто бывают в Выборгском замке, начали волноваться за кота Сэра Филимона, который в это время отдыхал в библиотеке. "Сотрудник" замка мог испугаться и пострадать от действий лисы.

Днем ранее в Обнинске вскрыли квартиру, где хозяйка жилья заперла 100 кошек. Правоохранители выяснили, что хозяйка кошек живет в другом доме. А за хвостатыми она даже не ухаживает.

Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке живет единорог.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург