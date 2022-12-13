  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Обнинске вскрыли квартиру, где хозяйка жилья заперла 100 кошек
Сегодня, 19:30
172
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Обнинске вскрыли квартиру, где хозяйка жилья заперла 100 кошек

0 0

Около 50 процентов питомцев нуждаются в помощи ветеринаров. 

В  Калужской области спасатели вскрыли квартиру, в которой были заперты 100 кошек. Об этом сообщили в издании  obninsk.kp40.

Владелица жилья закрыла своих домашних животных в "однушке" площадью 12 "квадратов". Квартиру открыли после решения суда, куда обратились соседи "кошачьей" квартиры.

Правоохранители выяснили, что хозяйка кошек живет в другом доме. А за хвостатыми она даже не ухаживает. Около 50 процентов ее питомцев нуждаются в помощи ветеринаров. 

Сейчас волонтеры ищут новых хозяев для бедных зверушек.

Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке живет единорог.

Фото: Pxhere

Теги: защита животных, калужская область, квартира с 40 кошками, обнинск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии