В Обнинске вскрыли квартиру, где хозяйка жилья заперла 100 кошек

В Калужской области спасатели вскрыли квартиру, в которой были заперты 100 кошек. Об этом сообщили в издании obninsk.kp40.
Владелица жилья закрыла своих домашних животных в "однушке" площадью 12 "квадратов". Квартиру открыли после решения суда, куда обратились соседи "кошачьей" квартиры.
Правоохранители выяснили, что хозяйка кошек живет в другом доме. А за хвостатыми она даже не ухаживает. Около 50 процентов ее питомцев нуждаются в помощи ветеринаров.
Сейчас волонтеры ищут новых хозяев для бедных зверушек.
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Фото: Pxhere
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