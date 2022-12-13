В Обнинске вскрыли квартиру, где хозяйка жилья заперла 100 кошек

Около 50 процентов питомцев нуждаются в помощи ветеринаров.

В Калужской области спасатели вскрыли квартиру, в которой были заперты 100 кошек. Об этом сообщили в издании obninsk.kp40.

Владелица жилья закрыла своих домашних животных в "однушке" площадью 12 "квадратов". Квартиру открыли после решения суда, куда обратились соседи "кошачьей" квартиры.

Правоохранители выяснили, что хозяйка кошек живет в другом доме. А за хвостатыми она даже не ухаживает. Около 50 процентов ее питомцев нуждаются в помощи ветеринаров.

Сейчас волонтеры ищут новых хозяев для бедных зверушек.

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Фото: Pxhere