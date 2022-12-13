В Ленинградском зоопарке живет единорог

В Ленинградском зоопарке можно увидеть единорога. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Животное не волшебное, просто самка оленя по кличке Майя не успела сбросить второй рог.
Вы везунчик, если вам удалось застать питомца в таком виде, ведь сколько олень проходит "единорогом" — совершенно непредсказуемо.
Пресс-служба зоопарка
Добавим, что у самок оленей редко встречаются рога. Они бывают только у особей северных оленей.
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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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