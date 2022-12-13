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В Ленинградском зоопарке живет единорог
Сегодня, 17:56
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В Ленинградском зоопарке живет единорог

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У самок оленей редко встречаются рога.

В Ленинградском зоопарке можно увидеть единорога. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Животное не волшебное, просто самка оленя по кличке Майя не успела сбросить второй рог. 

Вы везунчик, если вам удалось застать питомца в таком виде, ведь сколько олень проходит "единорогом" — совершенно непредсказуемо.

Пресс-служба зоопарка

Добавим, что у самок оленей редко встречаются рога. Они бывают только у особей северных оленей. 

Ранее на Piter.tv: ластоногие Крошик и Шлиссик показали петербуржцам, как нужно обниматься.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: единорог, животные, куда сходить в петербурге, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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