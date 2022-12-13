В Ленинградском зоопарке живет единорог

У самок оленей редко встречаются рога.

В Ленинградском зоопарке можно увидеть единорога. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Животное не волшебное, просто самка оленя по кличке Майя не успела сбросить второй рог.

Вы везунчик, если вам удалось застать питомца в таком виде, ведь сколько олень проходит "единорогом" — совершенно непредсказуемо. Пресс-служба зоопарка

Добавим, что у самок оленей редко встречаются рога. Они бывают только у особей северных оленей.

Ранее на Piter.tv: ластоногие Крошик и Шлиссик показали петербуржцам, как нужно обниматься.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка