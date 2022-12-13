Ластоногие Крошик и Шлиссик показали петербуржцам, как нужно обниматься

Подопечные Центра помощи морским млекопитающим приняли участие в зимней фотосессии.

Сегодня, 21 января, отмечают Международный День объятий. Ластоногие Крошик и Шлиссик показали жителям Петербурга, как нужно обниматься. Фото с животными появились в группе "Водоканала СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Пусть эти фото добавят в сегодняшний день милоты, а еще обнимайтесь - хорошее настроение точно будет обеспечено! Водоканал "Санкт-Петербурга"

В соцсетях пользователи с умилением и юмором прокомментировали снимки. Многие признались, что им нравятся такие праздники.

Статус: придавлен тюленем/затюленен. Анна Шрамова, пользователь

Таких дней должно как много больше. Лана Булдакова, пользователь

Ранее на Piter.tv: в Сланцах затопило подъезды жилого дома.

Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга