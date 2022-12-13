Ластоногие Крошик и Шлиссик показали петербуржцам, как нужно обниматься

Сегодня, 21 января, отмечают Международный День объятий. Ластоногие Крошик и Шлиссик показали жителям Петербурга, как нужно обниматься. Фото с животными появились в группе "Водоканала СПб" в соцсети "ВКонтакте".
Пусть эти фото добавят в сегодняшний день милоты, а еще обнимайтесь - хорошее настроение точно будет обеспечено!
Водоканал "Санкт-Петербурга"
В соцсетях пользователи с умилением и юмором прокомментировали снимки. Многие признались, что им нравятся такие праздники.
Статус: придавлен тюленем/затюленен.
Анна Шрамова, пользователь
Таких дней должно как много больше.
Лана Булдакова, пользователь
Ранее на Piter.tv: в Сланцах затопило подъезды жилого дома.
Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга
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