В Выборгском районе завершился отопительный сезон

Соответствующее Распоряжение подписано Владимиром Рокшовичем.

Во вторник, 28 апреля, замглавы администрации Выборгского района Владимир Рошкович подписал распоряжение об окончании отопительного сезона на территории Выборга и прилегающих поселений. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Конкретной даты отключения отопительных систем в документе не сообщается: главы поселений будут принимать решение на основании принятых ранее норм. Уведомления уже получили главам администраций районных МО, ресурсоснабжающие организации, руководители управляющих организаций и ТСЖ.

Как правило отопление отключается при среднесуточной температуре +8 градусов. При этом в случае понижения показателей термометра в течение двух суток оно снова возобновляется. В последнюю очередь батареи отключают в социальных учреждениях.

Отметим, что в прошлом году Распоряжение о завершении отопительного сезона было подписано 23 апреля.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay