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В Выборгском районе запретили охоту и рыбалку
Сегодня, 16:54
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В Выборгском районе запретили охоту и рыбалку

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Кроме того, для жителей стало недоступным посещение лесов.

С понедельника, 6 апреля, в Выборгском районе введен запрет на посещение лесов, а также на охоту и рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Запрет введен на уровне региона соотвественно с правилами режима самоизоляции. Соответствующие изменения в постановление, действующее на территории Выборгского района, сегодня внес глава администрации Геннадий Орлов.

Исключение сделано для органов федерального пожарного, лесного и охотничьего надзора, а также для арендаторов лесных участков с целью патрулирования территорий. 

Ознакомиться с полным списками принятых на территории района мер можно в Постановлении главы администрации МО "Выборгский район" № 1138 от 06.04.202 г. "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №  239".

Ранее мы сообщали о том, что Совет отцов Выборгского района отправил домой 16 детей.

Фото: Pixabay

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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