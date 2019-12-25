Совет отцов Выборгского района отправил домой 16 детей

Их родителям объяснили, что необходимо контролировать соблюдение режима самоизоляции.

Сотрудники правоохранительных органов и представители Совета отцов Выборгского района провели совместный рейд по Выборгу для выявления случаев нарушения детьми самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского района.

Участники мероприятий патрулировали общественные места в Петербургском и Центральном районах и посетили ТЦ "Кубус". В результате на улице было обнаружено 16 несовершеннолетних без сопровождения законных представителей. Все они были доставлены по месту жительства, с родителями провели разъяснительную беседу.

Руководитель Совета отцов Евгений Трихлеб отметил, что, по результатом рейда, большинство жителей города соблюдают правила самоизоляции. Подобные проверки будут проводиться и в дальнейшем.

Напомним, что, согласно постановлению регионального Правительства о мерах по борьбе с COVID-19, дети могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге уже проводили разъяснительную беседу с родителями гуляющих детей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО