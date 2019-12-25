В Ленобласти заметили лису, идущую в магазин за сыром

Пользователи интернета обратили внимание, что лиса очень тощая и предположили, что она действительно отправилась на поиски пищи.

В четверг, 20 мая, жительница Выборгского района Ленобласти заметила лису и запечатлела ее на фото. Снимок появился в группе "Грибы и Грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Сегодня я уже ничему не удивляюсь – лиса пошла в магазин. За сыром? Задается вопросом автор поста

Пользователи интернета обратили внимание на тощий вид лисы. "Бедная лиса, утянулась так, что и за сыром, и за молоком, и мясом, иначе издохнет", - написала в ответ автору поста Раиса Г.

Один из комментаторов предположил, что лиса недавно родила, поэтому такая худая. "Щенки у нее, вот и рыщет, где угодно, лишь бы добыть жратву", - отметил он.

Еще одна подписчица группы Екатерина М. заявила, что лисы весной часто так выглядят, зато к зиме "королевы".

Ранее жители Парнаса заметили на фасаде дома летучую мышь.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Александра Гольцова