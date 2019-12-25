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В Выборгском районе заметили двух журавлей
Сегодня, 10:52
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lizapoluda

В Выборгском районе заметили двух журавлей

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Их запечатлел местный фотограф.

Житель Выборгского района выложил в Сеть фотографию двух журавлей. Снимок появился в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Пернатая парочка прогуливалась по полю в 16 километрах от города. Автор фото отметил, что появление журавлей символизирует наступление долгожданной весны. 

Сейчас пост набирает популярность среди подписчиков группы. Птицы уже привлекли большое количество лайков.

Ранее мы рассказали о том, что жители Петербурга переживают за судьбу утки.

Фото: ВКонтакте / id156115845

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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