В Выборгском районе заметили двух журавлей

Их запечатлел местный фотограф.

Житель Выборгского района выложил в Сеть фотографию двух журавлей. Снимок появился в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Пернатая парочка прогуливалась по полю в 16 километрах от города. Автор фото отметил, что появление журавлей символизирует наступление долгожданной весны.

Сейчас пост набирает популярность среди подписчиков группы. Птицы уже привлекли большое количество лайков.

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Фото: ВКонтакте / id156115845