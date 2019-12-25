В Выборгском районе заметили двух журавлей

Житель Выборгского района выложил в Сеть фотографию двух журавлей. Снимок появился в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".
Пернатая парочка прогуливалась по полю в 16 километрах от города. Автор фото отметил, что появление журавлей символизирует наступление долгожданной весны.
Сейчас пост набирает популярность среди подписчиков группы. Птицы уже привлекли большое количество лайков.
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Фото: ВКонтакте / id156115845
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