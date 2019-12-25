Жители Петербурга переживают за судьбу утки

Птице прострелили крыло.

В пятницу, 17 апреля, житель Петербурга обнаружил на улице подстреленного селезня. Об этом нашедший рассказал в группе благотворительного фонда реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин", социальной сети "Вконтакте".

Ветеренары вставили в раненое крыло птицы специальную спицу и зашили рану. Сейчас утка сидит в коробке и ожидает свою дальнейшую судьбу, ведь у спасителя нет возможности приютить птицу надолго.

Сейчас сочувствующие пытаются найти для пострадавшего пернатого передержку или даже постоянное жилье (врач сказал, что летать селезень уже не сможет). Остается надеяться, что у этой истории будет счастливый конец.

Ранее мы писали, что в Петербурге зимовала необычная утка.

Фото: vk.com/seirenru