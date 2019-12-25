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В Петербурге зимует необычная утка
Сегодня, 19:17
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arteliseev

В Петербурге зимует необычная утка

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Утка привлекла внимание ученых.

О необычной утке, которая зимует в Петербурге уже четвертый раз, рассказал видеоблогер, кандидат биологических наук Павел Глазков, выпускающий репортажи про животных.

Утка-арлекин или утка каменушка обычно зимует в Атлантике, гнездится  на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии и Северной Америке. Поэтому вопрос, почему утка выбрала такое необычное место зимовки для себя, остается открытым.

Замеченная в водах Петербурга утка оказалась самцом. В первый из четырех раз утки прилетели вдвоем, с самкой, одна после первой зимовки самка исчезла. Теперь самец утки-арлекина прилетает в Северную столицу один.

Ранее мы писали, что в Петербурге проснулся ёж.

Фото: vk.com/kazdoytvaripopare 

Теги: зима в петербурге, необычная утка, петербург, утка-арлекин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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