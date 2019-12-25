В Петербурге проснулся ёж

Зверька заметили рядом с одним из домов.

В субботу, 14 марта, около многоэтажки в Красносельском районе города заметили ёжика. Об этом жители дома рассказали в группе реабилитационного центра "Сирин", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях предположили, что зверек рано проснулся из-за теплой зимы, а вчера, из-за внезапного похолодания, был вынужден искать еду рядом с постройками. Один из активистов подчеркнул, что "сейчас происходит полный коллапс", ведь в природу "вернулись куча видов, которым ещё рано прилетать или просыпаться".

Ранее мы писали, что в группе реабилитационного центра "Сирин" рассказали, что делать со слётками сов.

Фото: vk.com/seirenru