В Выборгском районе закончилась кормозаготовка 

Руководитель АПК района Надежда Литвиненко сообщила, что урожайность многолетних трав по району выше прошлого года на 30%.

В пятницу, 16 августа, в Первомайском сельском поселении на базе АО "Птицефабрика Роскар" состоялся семинар для специалистов агрономической службы сельхозпредприятий Выборгского района. Об этом сообщает официальный портал муниципального образования Ленинградской области.

Кормозаготовка прошла слаженно, все предприятия уложились в агротехнические сроки и запасли качественные корма отметила Надежда Литвиненко

По итогам собрания выяснилось, что урожайность трав по району выше прошлого года на 30%. Она составила 112 ц/га. Известно, что технологи заготовили 5490 тонн сена. Отметим, что самые большие объемы заготовки силоса у ООО СХП "Лосево". Компания заготовила 22 тыс. тонн.

В 2019 году аграриям Выборгского района выделены средства в размере 400 млн. рублей, в том числе 20 млн. рублей - из районного бюджета.

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