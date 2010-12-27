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Петербургские коммунальщики вырубили редкую виноградную лозу в центре города
Сегодня, 18:39
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IRINA_CHALKINA

Петербургские коммунальщики вырубили редкую виноградную лозу в центре города

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Растению было около 20 лет.

В пятницу, 16 августа, стало известно о том, что петербургские коммунальщики вырубили редкую виноградную лозу в центре города. Об этом сообщает "АиФ-Петербург".

Так, двадцатилетняя лоза располагалась на доме №13 в переулке Пирогова. Отметим, что старейший в Петербурге виноградник успел принять участи в съемках сериала "Улицы разбитых фонарей". В этом году растение достигло уже высоты в четыре этажа. Лоза являлась местной достопримечательностью — на нее приходили туристы.

Причина вырубки выясняется. 

Ранее мы сообщали о том, что в Москве на Воробьевых горах спилили ясень из сериала "Бригада".

Фото:vremyatlena

 

 

 

Теги: новости спб, общество, спилили виноградник спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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