В Москве на Воробьевых горах спилили ясень из сериала "Бригада"

Именно у этого дерева четверо друзей дали свою первую клятву верности.

В Москве спилили легендарное дерево из сериала "Бригада", где четверо друзей дали свою первую клятву верности.

Ясень рос на смотровой площадке Воробьевых гор. Дерево было очень старое и уже сухое, его пришло спилить.

"Бригада" - сериал, ставший символом эпохи 90-х. Это история четверых друзей, которые объединились в группировку и вместе стали криминальными авторитетами. Именно этот сериал принес популярность Павлу Майков, Владимиру Вдовиченко, Сергею Безрукову и Дмитрию Дюжеву.

Ранее в Сети опубликовали трейлер "Ведьмака" от Netflix на русском языке.

Фото: кадр из сериала "Бригада"