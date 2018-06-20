В Выборгском районе задержаны подозреваемые в краже авто у пенсионера

Задержанные полностью признали вину и готовы работать со следствием. Отметим, что сумма ущерба оценивается в размере 50 тысяч рублей.

В Выборгском районе Ленобласти сотрудникам полиции удалось поймать двух подозреваемых в краже автомобиля у пенсионера. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости" со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В минувший понедельник, 1 апреля, злоумышленники угнали у пенсионера автомобиль марки "Ока". Сумма ущерба оценивается в размере 50 тысяч рублей.

В понедельник, 1 апреля двое мужчин в возрасте 41 года и 25 лет похитили автомобиль марки "Ока". Он был припаркован на 23 км автодороги Выборг – поселок Бырышево. В правоохранительные органы обратился владелец машины – 63-летний пенсионер. Задержанные полностью изобличены в совершении преступления. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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