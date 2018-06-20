В сауне Выборга задержали двух представительниц древнейшей профессии

Торговля телом оценивалась девушками в размере 4000 рублей за час.

В Выборге в сауне "Каньон" сотрудники правоохранительных органов задержали двух путан, предоставляющих услуги интимного характера за деньги. Известно, что девушек в сауну вызвала администратор заведения.

Свое тело девушки продавали за 4000 рублей в час, также представительницы древнейшей профессии взимали дополнительную плату в размере 500 рублей за нахождение в самой сауне.

На администратора был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.12 КОАП России (за получение дохода от занятия проституцией). Также протокол был составлен на гражданку, которая оказывала интимные услуги.

Источник: информационное агентство Ivyborg.ru