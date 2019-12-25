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В Выборгском районе задержали мошенников, продававших фальшивые средства защиты
Сегодня, 9:59
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В Выборгском районе задержали мошенников, продававших фальшивые средства защиты

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Неизвестные предлагали жителям приобрести ионизатор, спасающий от коронавируса.

В Выборгском районе найдены злоумышленники, которые продавали обычные ионизаторы под видом "чудодейственных средств" для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил канал Vyborg.TV.

Мошенники орудовали в посёлках Поляны, Семиозерье и Гаврилово. Местные жители обратили внимание на подозрительные продажи и сообщили о них в полицию. Сейчас злоумышленники находятся в дежурной части: как выяснилось, они уже привлекались к отвественности за схожие преступления.

Гражданам рекомендовано сохранять бдительность и провести беседу с пожилыми родственниками, чтобы они не стали жертвами обмана.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе обнаружено 11 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Vyborg.TV

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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