В Выборгском районе обнаружено 11 случаев заражения коронавирусом

Ещё 535 человек находятся под наблюдением.

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Выборгском районе выявлено 11 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил глава районной администрации Геннадий Орлов в своем Instagram-аккаунте.

В посте перечислены все населенные пункты, жители которых оказались заражены, а также их статус. Так, на госпитализацию отправлены следующие граждане:

Ещё 7 человек – четверо выборжцев, два жителя Перово и один житель Гончарово – находятся на домашнем карантине. Кроме того, 535 жителей Выборгского района, приехавших из-за границы, находятся под наблюдением специалистов.

При появлении симптомов жителям рекомендовано вызвать на дом врача по месту жительства:

Выборгская межрайонная больница: горячая линия – (81378) 346-95, вызов врача на дом – (81378) 67-001, скорая помощь – 03, 112, (81378) 67-003;

Выборгская детская городская больница: горячая линия – (931) 581-89-58, вызов врача на дом – (81378) 34-000;

Рощинская межрайонная больница: колл-центр – (812) 408-03-03, вызов врача на дом – (81378) 64-786;

Приморская районная больница: горячая линия – (950) 007-09-53, вызов врача на дом – (81378) 75-065.

Ранее мы рассказали о том, что незарегистрированные жители Перово и Гончарово смогут пройти через КПП.

Фото: Instagram / Orlovinsta, Pixabay