Незарегистрированные жители Перово и Гончарово смогут пройти через КПП

Для этого нужно будет предоставить данные администрации.

Жители Перово и Гончарово, проживающие на территории поселков без регистрации, смогут проехать блокпосты даже при ужесточении контрольно-пропускного режима. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Гончаровское сельское поселение" в понедельник, 6 апреля.

Для того, чтобы беспрепятственно перемещаться по поселению, необходимо предоставить на почту администрации admgoncharovo@yandex.ru личные данные прибывающих: ФИО, прописку и телефон. Аналогичные требования относятся к владельцам квартир, в которой проживают незарегистрированные.

Проконсультироваться с представителями администрации можно по номеру 8(813-78)63-817.

Напомним, что поселки Перво и Гончарово закрыты на въезд и выезд в связи с обнаружением зараженных коронавирусом.

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