В Выборгском районе задержала вора с букетом роз стоимостью 8 тысяч рублей

Он украл цветы, пока флорист собирала ему букет.

В Выборгском районе Петербурга задержали молодого человека, похитившего букет цветов стоимостью 8 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны.

В 5:45 10 ноября к наряду Росгвардии обратилась работница цветочного магазина. Она сообщила, что неизвестный молодой человек похитил вазу с розами стоимостью 8000 рублей, пока она собирала ему букет.

Подозреваемого нашли через 10 минут у одного из домов на проспекте Просвещения. Похищенные цветы у него изъяли и доставили в полицию.

Ночью 8 ноября ещё один петербуржец украл вазу с 50 розами из магазина в Кировском районе.

Фото: пресс-служба Вневедомственной охраны