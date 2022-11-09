  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:43
95
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец украл из цветочного вазу с 50 розами

0 0

Он рассказал, что проснулся утром и увидел цветы у себя дома, но не смог вспомнить, откуда они.

В Кировском районе Петербурга росгвардейцы задержал мужчину, похитившего из магазина вазу с розами. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 8 ноября мужчина зашел в цветочный магазин на площади Стачек. Там он схватил вазу с 50 розами и скрылся с места происшествия.

Днём правонарушитель был задержан около одного из домов на площади Стачек. Подозреваемый был ранее судим за кражу, незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он рассказал, что проснулся утром и увидел цветы у себя дома, но не смог вспомнить, откуда они.

Фото и видео: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: площадь стачек, цветы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии