В Выборгском районе водитель "Хендая" сбил насмерть петербурженку

Вечером субботы, 9 сентября, в 21:30 в Выборгском районе Петербурга у дома 60 по проспекту Энгельса произошло ДТП, в результате которого погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
36-летний мужчина, управлявший автомобилем "Хендай Туксон", совершил наезд на переходящую в не положенном месте жительницу Северной столицы. Она шла слева направо по ходу движения автотранспорта.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются детали произошедшего.
Ранее на Piter.TV: суд Петербурга отправил под стражу мужчину, сбившего велосипедистку на Большой Пушкинской.
Фото: Piter.TV
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