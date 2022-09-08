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В Выборгском районе водитель "Хендая" сбил насмерть петербурженку
Сегодня, 15:04
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В Выборгском районе водитель "Хендая" сбил насмерть петербурженку

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По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются детали произошедшего.

Вечером субботы, 9 сентября, в 21:30 в Выборгском районе Петербурга у дома 60 по проспекту Энгельса произошло ДТП, в результате которого погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

36-летний мужчина, управлявший автомобилем "Хендай Туксон", совершил наезд на переходящую в не положенном месте жительницу Северной столицы. Она шла слева направо по ходу движения автотранспорта. 

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются детали произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: суд Петербурга отправил под стражу мужчину, сбившего велосипедистку на Большой Пушкинской.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район петербурга, насмерть сбили женщину
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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