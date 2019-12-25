В Выборгском районе выбрали 6 территорий для благоустройства

В Выборге представят два дизайн-проекта Батарейной горы.

В Выборгском районе Ленобласти выбрали шесть территорий, которые благоустроят в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Голосование проходило с 15 января по 15 февраля. В Выборгском районе было выбрано шесть территорий: Батарейная гора в Выборге, парк между Лесной и Спортивной улицами в Светогорске, площадь возле здания почты в Каменногорске, общественная территория на улице Круговой в Перово, площадь в Школьном переулке г.п. Лесогорский, территория между домами 11, 12, 13 в Глебычево.

Территории благоустроят согласно пожеланиям жителей. Для Выборга будет разработано два дизайн-проекта, и с 26 апреля по 30 мая любой желающий может выбрать понравившийся ему вариант на платформе 47.gorodsreda.ru. Сам проект будет реализован в 2022 году.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)