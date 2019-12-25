Жители Выборгского района выбирают территории, которые благоустроят в 2022 году

До конца голосования осталось три дня.

Три дня осталось до завершения голосования по благоустройству территорий в 2022 году, которое открыто на единой региональной площадке до 15 февраля (включительно). Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В список претендентов на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" войдут только те территории, которые получат более количество голосов. У кого возникают сложности с голосованием в интернете, могут обратиться за помощью в библиотеку А. Аалто.

В Выборге для благоустройства выбраны 5 территорий: Сад скульптур; Батарейная гора; ул. Кировская, д. 22; территория между школой № 6, домами № 2, 4, 6 по ул. Батарейной и домами № 13, 18 по ул. Первомайской; территория, ограниченная ул. Выборгской, ул. Новой Заставы, д.13, ул. Сторожевой Башни, д.10-а.

За период с 15 января по 13 февраля свой голос отдали 1067 жителей Выборга. Итоги на следующей неделе озвучит Центр компетенций комфортной городской среды Ленобласти.

Претендентами на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" являются также Приморское, Гончаровское, Каменногорское и Светогорское поселения.

Ранее в Выборгской администрации состоялось совещание по вопросу обновления квартала Сета Солберга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО