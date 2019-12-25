В Выборгском районе ветерана лишили льгот из-за долгов за ЖКУ

Речь идет о выплатах, которые направлены на оплату жилищных услуг.

Ветерану перестали оказывать меры социальной поддержки, направленные на оплату жилищных услуг, из-за задолженности по оплате ЖКУ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Мужчина обратился в прокуратуру Выборгского района. Как оказалось, выплаты были незаконно приостановлены администрацией района. Прокурор внес главе администрации района представление об устранении допущенных нарушений.

На данный момент права ветерана восстановили и возобновили выплаты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ.

Фото: Piter.TV