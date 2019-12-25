В Выборгском районе ветерана лишили льгот из-за долгов за ЖКУ

Ветерану перестали оказывать меры социальной поддержки, направленные на оплату жилищных услуг, из-за задолженности по оплате ЖКУ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Мужчина обратился в прокуратуру Выборгского района. Как оказалось, выплаты были незаконно приостановлены администрацией района. Прокурор внес главе администрации района представление об устранении допущенных нарушений.
На данный момент права ветерана восстановили и возобновили выплаты.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ.
Фото: Piter.TV
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