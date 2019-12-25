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В Выборгском районе ветерана лишили льгот из-за долгов за ЖКУ
Сегодня, 9:21
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nadezhda_sib

В Выборгском районе ветерана лишили льгот из-за долгов за ЖКУ

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Речь идет о выплатах, которые направлены на оплату жилищных услуг.

Ветерану перестали оказывать меры социальной поддержки, направленные на оплату жилищных услуг, из-за задолженности по оплате ЖКУ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Мужчина обратился в прокуратуру Выборгского района. Как оказалось, выплаты были незаконно приостановлены администрацией района. Прокурор внес главе администрации района представление об устранении допущенных нарушений.

На данный момент права ветерана восстановили и возобновили выплаты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ. 

Фото: Piter.TV

Теги: ветеран, выплаты, жку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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