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В Петербурге автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ
Сегодня, 16:58
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В Петербурге автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ

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На субсидии семьям Петербурга выделили 1 млрд рублей.

В Петербурге продлили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 52 тыс. семей. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Гражданам, у которых истекает шестимесячный срок получения субсидии, право на ее получение на очередные полгода продлят автоматически. Такая практика существует с апреля этого года. 

В течение года субсидии на оплату ЖКУ получают около 72 тыс. семей. Средней размер выплаты на семью ― 1900 рублей. Из городского бюджета на эти цели будет потрачено более 1 млрд рублей. На данный момент граждане получили 805 млн рублей. 

Подать заявление о предоставлении субсидии в первый раз можно через МФЦ, портал госуслуг или в Городском центре жилищных субсидий. 

Фото: Piter.TV

Теги: жкх
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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