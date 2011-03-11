Смольный утвердил участок в Выборгском районе под промзону

На новых предприятиях будет создано около 1500 рабочих мест.

Власти Петербурга утвердили участок в Выборгском районе, где планируется развитие промышленной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект в Выборгском районе предусматривает инвестиции в производственно-торговый сектор города, в частности в пищевую промышленность. Участок будет расположен в промзоне "Парнас" между 8-м Верхним переулком, проспектом Энгельса, 9-м Верхним переулком и административной границей с Ленобластью. Сегодня на участке расположены электрическая подстанция и стоянка большегрузного транспорта.

По словам губернатора Александра Беглова, город получает заявки от инвесторов на создание новых предприятий, для которых необходимо подготовить территорию. На новых предприятиях будет создано около 1500 рабочих мест.

Ранее стало известно, что в первом полугодии усилилась положительная динамика развития промышленности в Петербурге. В январе – феврале индекс промышленного производства составлял 104,1%, то за 6 месяцев он достиг отметки 108%.

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