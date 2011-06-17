В первом полугодии усилилась положительная динамика развития промышленности в Петербурге

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов провел совещание по видеоконференции, на котором присутствовал губернатор Александр Беглов.

В понедельник, 6 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил по итогам совещания с заместителем Председателя Правительства РФ Юрием Борисовым, что за первое полугодие зафиксировали стабильную положительную динамику в развитии промышленности города.

Если в январе – феврале индекс промышленного производства составлял 104,1%, то за 6 месяцев он достиг отметки 108%. При этом среднероссийский показатель сейчас равен 104,4%. заявил губернатор

Чиновники обсуждали увеличение доли выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в СЗФО. Градоначальник обратил внимание, что за все время пандемии коронавируса в Петербурге ни одно предприятие оборонно-промышленного комплекса не остановили. Наиболее высокие темпы роста отмечаются в производстве автотранспортных средств (113,8%), компьютеров, электронных и оптических изделий (111,2%), а также лекарств и медицинских изделий (108,8%).

Объем отгруженной продукции в первом полугодии составил 1,3 триллиона рублей. За первый квартал инвестиции в основной капитал предприятий составили 26,3 млрд рублей. Вместе с тем, в общем объёме машиностроительной продукции страны сегодня составляет более 11%.

Ранее мы писали, что в Мариинском дворце завершились "нулевые чтения" проекта бюджета Петербурга на 2022 год.

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