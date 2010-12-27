Также соответствующие службы утилизировали радиоактивные часы.

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Выборгском районе утилизировали три килограмма ртути. Об этом сообщили в петербургском комитете по природопользованию и охране окружающей среды.

Так, металлическую емкость с ртутью массой в три килограмма принес на утилизацию житель Выборгского района. Каким образом у петербуржцы оказалось дома так много ртути, неизвестно. Также специалисты вывезли из квартиры на Васильевском острове радиоактивные часы.

По данным ведомства, всего за неделю в Петербурге утилизировали 203 технических и пять медицинских термометров, 15 люминесцентных ламп, 15,8 кг химических отходов.

Ранее мы сообщали о том, что в историческом центре Петербурга станет больше экологичных автобусов.

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