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В Выборгском районе утилизировали три килограмма ртути
Сегодня, 17:01
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IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе утилизировали три килограмма ртути

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Также соответствующие службы утилизировали радиоактивные часы.

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Выборгском районе утилизировали три килограмма ртути. Об этом сообщили в петербургском комитете по природопользованию и охране окружающей среды.

Так, металлическую емкость с ртутью массой в три килограмма принес на утилизацию житель Выборгского района. Каким образом у петербуржцы оказалось дома так много ртути, неизвестно. Также специалисты вывезли из квартиры  на Васильевском острове радиоактивные часы. 

По данным ведомства, всего за неделю в Петербурге утилизировали 203 технических и пять медицинских термометров, 15 люминесцентных ламп, 15,8 кг химических отходов.

Ранее мы сообщали о том, что в историческом центре Петербурга станет больше экологичных автобусов.

Фото: открытые источники

Теги: новости спб, общество, утилизация ртути спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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