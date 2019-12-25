В Выборгском районе усилена работа служб жизнеобеспечения

Номер Единой дежурно-диспетчерской служба администрации МО "Выборгский район": 8 (921) 874-77-81 (круглосуточно).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями администрация Выборгского района требует усилить меры безопасности и провести противоаварийные мероприятия. Соответствующие обращения направлены на предприятия жизнеобеспечения, в управляющие организации, коммунальные службы.

Управляющим компаниям необходимо обеспечить на должном уровне работу диспетчерских служб и усилить меры по организации безопасности жителей: при необходимости усилить ограждения на тротуарах и в местах большого скопления людей, организовать дежурство аварийных бригад.

В Выборге дома обслуживает многочисленное количество управляющих организаций и ТСЖ. Номера диспетчерских и аварийных служб должны быть размещены на информационных щитах в подъездах домов.

В связи с предупреждением МЧС России по Ленобласти, в усиленном режиме работает Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Выборгского района, комитет по ЖКХ районной администрации и администрации городских и сельских поселений.

Номер Единой дежурно-диспетчерской служба администрации МО "Выборгский район": 8 (921) 874-77-81 (круглосуточно).

Ранее на подъезде к Выборгу №2 было перекрыто движение.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"