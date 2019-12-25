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В Выборгском районе собрали вещи для мобилизованных
Сегодня, 13:49
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В Выборгском районе собрали вещи для мобилизованных

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Посылки передадут в зону СВО и в медицинские учреждения ДНР.

В Выборгском районе собрали гуманитарную помощь мобилизованным. Пункт приема вещей для военнослужащих открылся на Лесном проспекте, 37. Посылки передадут в зону СВО и медицинские учреждения ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Для мобилизованных петербуржцев собрали костюмы, носки, обувь и другие предметы первой необходимости. Им передадут лекарства и медикаменты. 

Добавим, что активно поддерживают мужчин как предприниматели района, так и неравнодушные жители.

Ранее на Piter.tv:  власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных.

Фото: Телеграм / SPEAKer Бельский

Теги: гуманитарная помощь, помощь мобилизованным, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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