В Выборгском районе собрали вещи для мобилизованных

Посылки передадут в зону СВО и в медицинские учреждения ДНР.

В Выборгском районе собрали гуманитарную помощь мобилизованным. Пункт приема вещей для военнослужащих открылся на Лесном проспекте, 37. Посылки передадут в зону СВО и медицинские учреждения ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Для мобилизованных петербуржцев собрали костюмы, носки, обувь и другие предметы первой необходимости. Им передадут лекарства и медикаменты.

Добавим, что активно поддерживают мужчин как предприниматели района, так и неравнодушные жители.

Ранее на Piter.tv: власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных.

Фото: Телеграм / SPEAKer Бельский