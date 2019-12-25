В Выборгском районе снова заработают автобусы по двум маршрутам

В связи с ослаблением отграничений по коронавирусу и увеличением пассажиропотока, на территории Выборгского района возобновят движение два автобуса. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Так, C 29 мая в районе запустят дополнительные автобусные рейсы по маршруту №135 Выборг - поселок Советский:
Автобусы по маршруту №200 снова начнут перевозить пассажиров с 1 июня.
Ранее Геннадий Орлов рассказал о создании города-музея на территории Выборга.
Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, газета "Выборг"
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