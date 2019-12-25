В Выборгском районе снова заработают автобусы по двум маршрутам

Снятие ограничений коснется как городского, так и районного транспорта.

В связи с ослаблением отграничений по коронавирусу и увеличением пассажиропотока, на территории Выборгского района возобновят движение два автобуса. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, C 29 мая в районе запустят дополнительные автобусные рейсы по маршруту №135 Выборг - поселок Советский:

Автобусы по маршруту №200 снова начнут перевозить пассажиров с 1 июня.

Ранее Геннадий Орлов рассказал о создании города-музея на территории Выборга.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, газета "Выборг"