Геннадий Орлов рассказал о создании города-музея на территории Выборга

В городе готовятся к восстановлению сферы туризма.

В Выборге идет подготовка к созданию проекта "город-музей" в историческом центре. Об этом сообщил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов во время онлайн-совещания с губернатором Ленинградской области.

На данный момент уже утверждены границы города-музея и его единый фирменный стиль. Разработано техническое задание и объявлен конкурс на создание велодорожек, пешеходных зон, установку камер наблюдения.

Кроме того, город активно готовится к возвращению туристов. На улице Ленина, Суворовском проспекте и Крепостной улице закончены работы по реставрации зданий, утративших исторический облик. Проведен конкурс на создание проекта квартала Сета Солберга как центра культурно-туристического развития. Разработана концепция подсветки Петровского и Крепостного мостов вокруг Выборгского замка. Создан информационно-туристический ресурс "Visit Vyborg".

Также представители городского порта подписали соглашение с портом города Котка по заходу финских судов в акваторию.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгские предприниматели подвели итоги прошлого года.

Фото: Instagram / orlovinsta