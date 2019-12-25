Выборгские предприниматели подвели итоги прошлого года

Представители малых и средних предприятий неоднократно становились победителями различных конкурсов.

Сегодня, 26 мая, в России отмечается День предпринимательства. Пресс-служба администрации Выборгского района подготовила отчет о мерах поддержки бизнеса за 2019 год.

Так, по состоянию на 1 января текущего года на территории района работают 6476 субъектов малого и среднего бизнеса, среди которых – 4193 ИП и 2283 юридических лица. Финансовая поддержка за прошлый год была оказана 65 субъектам: средства в размере 58,3 миллионов рублей выделили из областной, районной и местной казны.

Администрация Выборгского района организовывала различные праздничные мероприятия и фестивали, выручка от которых передавалась в пользу малых и средних предприятий. Среди них – фестивали "Балтийское лето", "Золотая осень", "Территория роста", "Выборгский пикник".

Также проводились различные образовательные тренинги, семинары и мастер-классы. За прошедшие два года 97 старшеклассников и 182 студента из Выборгского района приняли участие в программе "Школа молодого предпринимателя".

Кроме того, районные бизнесмены и предприятия в 2019 году неоднократно одерживали победу во всероссийских и областных конкурсах:

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации выразила надежду на то, что после окончания непростого для предпринимателей времени эпидемии бизнес восстановится без потерь:

Надеюсь, что комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, реализуемый в Ленинградской области, помощь тем предпринимателям, которые остались сейчас без дохода, помогут пережить все трудности. подчеркнула Нина Сивицкая

Ранее мы рассказали о том, что Выборг может перейти в "желтую" зону по заболеваемости коронавирусом

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Piter.TV