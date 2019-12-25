В Выборгском районе с почестями преданы земле останки 10 красноармейцев

В мероприятии приняли участие местные жители, военнослужащие, кадеты, представители ветеранских организаций, поисковых отрядов, а также правительства Ленинградской области, районной администрации и местной власти.

На братской могиле №64, расположенной вблизи поселка Дятлово Советского городского поселения, состоялась торжественная церемония перезахоронения останков воинов Красной Армии, погибших рядом с высотой 38.2. в советско-финляндскую войну 1939-1940 гг. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие местные жители, военнослужащие, кадеты, представители ветеранских организаций, поисковых отрядов, а также правительства Ленинградской области, районной администрации и местной власти.

Митинг открыл и.о. главы администрации Советского поселения Владислав Пак.

Тогда, 80 с лишним лет назад в силу обстоятельств красноармейцев не смогли похоронить их боевые товарищи. Сегодня мы выполняем этот долг. Наши воины должны быть преданы земле со всеми подобающими почестями. Владислав Пак, и.о. главы администрации Советского поселения

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

С декабря 1939 года по февраль 1940 года Красной Армией было предпринято несколько попыток штурма высоты 38.2., которая сейчас называется Ягодная, а на старых финских картах – Марьяпеллонмяки. Все атаки были кровопролитными и окончились неудачей. Среди советских бойцов и командиров высота получила название "Сопка смерти".

По данным военного комиссариата Выборга, в братской могиле № 64 до сегодняшнего дня находились останки 157 красноармейцев, известны имена 141 из них, 16 – числятся неизвестными. Заброшенное воинское захоронение было найдено поисковым отрядом и восстановлено в 2010 году.

В Выборге 22 июня прошли памятные акции.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО