В Выборге 22 июня прошли памятные акции

День памяти и скорби начался с возложения цветов к мемориалу "Петровка".

Жители всех муниципальных образований Выборгского района 22 июня приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти павшим героям Великой Отечественной войны.

День памяти и скорби начался с возложения цветов к мемориалу "Петровка".

Конечно, это день священный для нашего народа. В этот день началась Великая Отечественная война и многие воины отдали самое дорогое – свои жизни – чтобы наша страна могла отстоять свою независимость, и мы жили там, где сейчас живем. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Памятный митинг прошел к братского захоронения на Южном кладбище, где покоится прах около двух тысяч бойцов Красной Армии. В память о них свечи зажгли молодежные активисты, кадеты, представители ветеранских и общественных организаций.

Ежегодно отдаем дань тем людям, которые отдали жизнь за Отечество. Мой дед прошел две войны – срочником пошел в Советско-финляндскую войну и потом добровольцем в Великую Отечественную, конец войны встретил в Германии. Но не всем так повезло, поэтому эта дата Великой Отечественной войны немаловажна. Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти

День завершился концертом ансамбля "Вереск" на площади Выборгских полков. Под песни военных лет выборжане вспоминали своих ветеранов и героев.

Это день, когда мы должны вспомнить историю и делать выводы из тех роковых ошибок, которые были. Для меня это памятная дата в истории страны, в которой я живу. Это лишний раз позволяет задуматься о том, насколько ценен миг, в котором мы находимся. Валерия Данилова, жительница Выборга

В моей семье воевали оба деда и оба прошли всю войну, заслужили много наград. Это память для нашей семьи. Я считаю, что такие мероприятия важны для нашей страны в целом, потому что о таких вещах нельзя забывать, чтобы больше такого не повторилось. Евгений Кучмин, житель Выборга

У стелы Воинской славы появился огненный арт-объект из 1000 свечей. А рядом вспыхнули два армейских прожектора в память о праздничной иллюминации первого Парада Победы в Москве.

На выходных на тропе Константина Шестакова прозвучали военно-патриотические песни.

Видео: Piter.tv