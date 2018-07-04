На тропе Константина Шестакова прозвучали военно-патриотические песни

Организаторы мероприятия – администрация МО "Выборгский район", учреждения культуры Выборга, творческое объединение "КРЫЛЬЯ ДУШИ", сотрудники и ветераны Следственного изолятора N3 г. Выборга.

В день 77-летия Выборгской наступательной операции 1944 года в Выборге прошел фестиваль военно-патриотической песни "А зори здесь тихие…". В рамках мероприятия творческие коллективы, поэты, авторы-исполнители из Выборга и Санкт-Петербурга, участники ансамбля "Гвардия" встретились на военно-патриотическом маршруте "Тропа Героя Советского Союза Константина Шестакова", где провели митинг и возложили цветы к памятным местам. В ходе фестиваля звучат стихи и песни военной тематики. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Организаторы мероприятия – администрация МО "Выборгский район", учреждения культуры Выборга, творческое объединение "КРЫЛЬЯ ДУШИ", сотрудники и ветераны Следственного изолятора N3 г. Выборга.

Открытие тропы Константина Шестакова состоялось 2 июля 2017 года. Данный маршрут регулярно посещают школьники, жители и гости Выборга, здесь проходят военно-патриотические мероприятия.

Выборгская наступательная операция началась 10 июня 1944 года. К 20 июня 1944 года войска 21-й армии вышли к Выборгу, в 19:45 над главной башней Выборгского замка взвился красный флаг. Москва 21 июня салютовала воинам, овладевшим городом-крепостью Выборг.

В конце прошлой недели в Выборге чествовали медиков.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО