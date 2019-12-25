В Выборгском районе ремонтируют 2 трассы

Новый асфальт появится на дорогах в нескольких поселках.

В Выборгском районе проводится ремонт дорог "Зверево – Малиновка" и "Белокаменка – Лебяжье" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор".

Так, на участке трассы "Зверево – Малиновка", проходящем через дорожники поселки Вещево и Пальцево, уложат 25 километров нового асфальтного покрытия. В районе дороги "Белокаменка — Лебяжье" работы пройдут в поселках Горьковское, Бойково, Яковлево и Лебяжье.

Напомним, что проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" нацелен на совершенствование дорожных сетей в регионе и сокращение числа аварий. Полностью эту задачу планируется выполнить к 2024 году. Всего на инициативу выделено 3,3 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказали о том, что дорогу Выборг-Светогорск откроют на год раньше срока.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области