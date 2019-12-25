Дорогу Выборг-Светогорск откроют на год раньше срока

Автомобили смогут проехать по ней осенью 2021 года.

Реконструкция дороги, связывающей Выборг и Светогорск, завершится октябре 2021 года – с опережением на год. Об этом сообщила пресс-служба администрации Светогорского городского поселения.



Решение о досрочном завершении строительства связано с огромным значением трассы для местных жителей.





Напомним, что асфальтовое покрытие дороги находилось в неудовлетворительном состоянии последние 10 лет. Дорожники приступили к первым этапам работ в 2017 году.



Подрядчиком выступает АО "ВАД". По словам представителей компании, в данный момент на объекте находится 52 единицы техники, 45 самосвалов и 220 рабочих.



Ранее мы рассказали о том, что в Селезнево отремонтируют центральную улицу.



Фото: Пресс-служба МО "Светогорское городское поселение"