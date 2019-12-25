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В Селезнево отремонтируют центральную улицу
Сегодня, 15:24
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В Селезнево отремонтируют центральную улицу

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Дорожники будут работать в течение месяца.

Летом 2020 года стартует ремонт центральной автомобильной дороге в поселке Селезнево от дома №1 амбулатории. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на главу МО Дмитрия Рыбникова.

Работы пройдут в рамках госпрограммы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области. За месяц дорожникам предстоит уложить новый асфальт, установить бордюрный камень и благоустроить газоны.

Средства на ремонт предоставила региональная казна. Уже подошел к концу конкурс по поиску подрядчика: он приступит к выполнению работ в ближайшее время.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе появится завод "Газпрома".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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