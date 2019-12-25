В Выборгском районе Петербурга обновят 18,3 км теплосетей

На эти цели потратят примерно 1,6 млрд рублей.

В Выборгском районе Петербурга обновят порядка 18,3 километров теплосетей. Такие планы на год имеются у ГУП "ТЭК", рассказали в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что в прошлом году "ТЭК" реконструировал 37,6 км трубопроводов, однако охват потребителей у задач прошлого и текущего года примерно одинаков. В 2020 году специалисты заменят изношенные магистральные трубопроводы, питающие десятки кварталов, на эти цели уйдет примерно 1,6 млрд рублей.

Также известно, что в Выборгском районе собираются вывести из эксплуатации четыре неэффективные котельные и переключить нагрузку на другие источники. Еще нескольким котельным назначены реконструкция и газификация, а 46 центральных тепловых пунктов оптимизируют: 5 из них закроют, 8 реконструируют, а 14 переведут в станции смешения.

Ранее мы рассказывали, что на Парнасе на год раньше закончили реконструкцию паропровода.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"