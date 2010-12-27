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В Выборгском районе разбойник в бандане с пистолетом ограбил салон красоты
Сегодня, 9:21
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IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе разбойник в бандане с пистолетом ограбил салон красоты

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Возбуждено уголовное дело.

В минувшие выходные, 29 сентября, в Выборгском районе разбойник в бандане с пистолетом ограбил салон красоты. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме 27 по улице Кантемировская. По словам инсайдера, грабитель угрожал администратору и сотрудникам салона предметом, который похож на пистолет. Мужчина прикрыл лицо банданой. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Татарстане парочка насиловала парней в сауне, записывала на видео и вымогала деньги.

Фото:pixabay

 

Теги: выборгский район ограбление, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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